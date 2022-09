Norwegowie kupią w tym roku mniej samochodów. Wszystko przez wojnę i pandemię

W sierpniu zarejestrowano w Norwegii 12 363 auta osobowe, wynika z danych Rady Informacyjnej ds. Infrastruktury Drogowej (Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV). To o 24,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Spadki zaobserwowano również w poprzednich miesiącach.

Zdecydowana większość zakupionych w sierpniu pojazdów to samochody elektryczne. Norwescy kierowcy kupili w ciągu ostatniego miesiąca 9 243 elbile. W ciągu roku liczba chętnych na zakup elektryka zmniejszyła się o 21,7 proc. – Jeśli spojrzymy na ogólną sprzedaż samochodów do tej pory w tym roku, to widzimy spadek o 20 proc. 10-procentową utratę zainteresowania w grupie pojazdów elektrycznych tłumaczymy tym, że nieco większy odsetek kierowców wybiera elbile niż w 2021 roku – Thor Egil Braadland, przedstawiciel NAF.