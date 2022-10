Norwegian z zimową siatką połączeń. Aż 9 tras do Polski

Linie lotnicze Norwegian zaprezentowały trasy z Polski do Norwegii w sezonie zimowym 2022/2023. Norweski przewoźnik przygotował najwięcej lotów z Krakowa. Na mapie pojawią się także Gdańsk, Szczecin, Wrocław oraz Warszawa.

Jak poinformowało szczecińskie lotnisko, Norwegian poleci w najbliższych miesiącach do Oslo Gardermoen. Norweska siatka połączeń obejmie okres od 17 grudnia do 10 stycznia 2023 roku. Od 14 lutego trasa zostanie wprowadzona na stałe. Z oferty norweskiego przewoźnika pasażerowie nie skorzystają w listopadzie. Podróżujący polecą do norweskiej stolicy we wtorki i soboty.