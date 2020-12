Norwegian stracił 95 proc. pasażerów. Jest jednak światełko w tunelu

Norweskie linie lotnicze Norwegian opublikowały raport dotyczący popularności przewoźnika w listopadzie. Z danych udostępnionych czwartego grudnia wynika, że liczba pasażerów porównywana z analogicznym okresem w 2019 roku spadła o 95 proc. Władze spółki przyznają jednak, że zauważyły też pierwszy pozytywny trend od momentu wybuchu pandemii.

Kryzys Norwegiana wciąż trwa

Bez względu na pozytywne wieści, kryzys norweskich linii wciąż trwa. Spółka opublikowała raport za listopad 2020. Wynika z niego, że z usług przewoźnika skorzystało 124 481 pasażerów. To 95-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem. Firma obsługuje obecnie trasy krajowe. Wykorzystuje 6 ze 140 samolotów. W listopadzie obłożenie maszyn wyniosło 44,4 proc. Oznacza to, że w trakcie lotu kabiny były zapełnione w mniej niż połowie. W porównaniu z poprzednim rokiem, Norwegian zanotował w tym obszarze 39-procentowy spadek.



W czwartek, 3 grudnia, władze Norwegiana wdrożyły nowy plan kryzysowy. Zakłada pozyskanie 4 mld koron norweskich. Jeśli się powiedzie, proces restrukturyzacji zakończy się w lutym 2021. Pozwoli to na względy powrót firmy do normalności w najbliższym sezonie letnim.