Ciąg dalszy kryzysu skandynawskich linii lotniczych: SAS z rekordowym deficytem, Norwegian wyprzedaje akcje

SAS i Norwegian, podobnie jak inne linie lotnicze, zmagają się z olbrzymim kryzysem od początku pandemii koronawirusa. Narodowy norweski przewoźnik został zmuszony do kolejnej sprzedaży akcji. Z kolei SAS zmaga się z historycznie wysokim deficytem.

Scandinavian Airlines poinformowało trzeciego grudnia, że pod koniec października roczny przychód przedsiębiorstwa wyniósł 20,5 mld koron szwedzkich. To nieporównywalnie mniej niż rok wcześniej, kiedy wartość przekroczyła 46 mld SEK. Przed opodatkowaniem, zeszłoroczny zysk wynosił 794 mln koron. Obecnie SAS odnotowuje straty rzędu 10,2 mld SEK. To największy deficyt w historii przewoźnika. Prezes przedsiębiorstwa Rickard Gustafson poinformował, że ustabilizowania sytuacji finansowej spodziewa się dopiero w 2022 roku. Obecnie popyt na usługi SAS znowu zmniejszył się, ze względu na drugą falę pandemii.

Norwegian walczy o każdą koronę

Władze Norwegiana opracowały nowy plan kryzysowy. Linie złożyły w połowie listopada wniosek o postępowanie naprawcze przed irlandzkim sądem. Właśnie w tym państwie znajdują się aktywa spółki. Do kolejnych działań zmusiły rosnące zobowiązania wobec wierzycieli, które w listopadzie przekroczyły 65 mld NOK. Proces restrukturyzacyjny ma potrwać pięć miesięcy. W tym czasie zarząd zobowiązał się pozyskać 4 mld koron norweskich, sprzedając akcje spółki. Kolejnym etapem ma być zamiana długów na udziały giełdowe.



– Naszym celem jest stworzenie silnej finansowo i konkurencyjnej linii lotniczej. Doprowadzi to do reorganizacji finansowej, dostosowania wielkości floty do potrzeb i ulepszenia oferty dla naszych klientów [...] Systematycznie pracujemy nad planem, który uwzględni potrzeby interesariuszy, pracowników oraz udziałowców – mówi prezes zarządu Norwegian Jacob Schram.