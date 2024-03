Norwegian idzie z duchem czasu: przewoźnik zmienia logo po ponad 20 latach

Wdrożenie zmian zaczęło się od kanałów cyfrowych. stock.adobe.com/ fot. Tupungato/ tylko do użytku redakcyjnego

„Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to tylko nasze nowe logo” – tymi słowami linie lotnicze Norwegian przedstawiły swój nowy znak rozpoznawczy na łamach mediów społecznościowych. Przewoźnik nie zmieniał symbolu marki i identyfikacji wizualnej od samego założenia firmy, czyli od 2002 roku.

– Po ponad 20 latach konieczna jest modernizacja, która nada liniom bardziej nowoczesnego, cieplejszego i bardziej konkretnego wyrazu, dzięki czemu bezpiecznie wkroczymy w kolejne dwie dekady – mówi Christoffer Sundby, wiceprezes wykonawczy ds. rynku i obsługi klienta cytowany w komunikacie prasowym Norwegian.

Z duchem czasu Punktem wyjścia do zmiany jest po części potrzeba dostosowania profilu wizualnego do współczesnych wymagań pod kątem marketingu, ale także chęć wyraźniejszego ukazania charakteru i wyjątkowości firmy i marki.

Zdaniem przewoźnika nowa identyfikacja wizualna ma bogatszą paletę kolorów i nowy wyraz typograficzny. Słynne czerwone tło pozostało, ale układ liter i czcionka są nieco inne. Ponadto mały symbol samolotu, który wcześniej znajdował się pod napisem, teraz widnieje obok nazwy linii lotniczej. Nie jest już też granatowy, lecz biały, a smuga pozostawiona przez niego w trakcie lotu stała się częścią jego korpusu.

Krok po kroku Wdrożenie zmian zaczęło się od kanałów cyfrowych, a następnie firma będzie stopniowo aktualizować logo w biurach, na lotniskach i na samych samolotach. Nowe logo miało swoją premierę 28 lutego 2024 r. w mediach społecznościowych linii lotniczej.

Jeśli chodzi o pierwsze reakcje internautów, większość komentarzy w mediach społecznościowych ma pozytywny wydźwięk.​ Użytkownikom Instagrama w przewadze podoba się odświeżony design, jednak część z nich narzeka na rezygnację z niebieskiego koloru, który nawiązywałby do flagi Norwegii.

Źródło: Norwegian, Instagram, MojaNorwegia.pl