Norwegia państwem korków. Zatory kosztują kierowców ponad 6 miliardów koron rocznie

Ponad 60 proc. mieszkańców norweskich obszarów miejskich deklaruje, że codziennie stoi w korkach. Aktywiści Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF, Norges Automobil-Forbund) zwracają uwagę, że zatory generuje dziennie milionowe koszty. Twierdzą, że kraj fiordów potrzebuje zupełnie nowej polityki transportowej.

Korki w największych miastach Norwegii generują straty rzędu 28 mln NOK dziennie, wynika z badania NAF. Tylko w Oslo kosztują kierowców 16,2 mln NOK na dobę. Wysokie kwoty tracą także mieszkańcy:– Mamy nadzieję, że pokazując, jak duże to są kwoty, rozpoczniemy debatę na temat tego, co można i należy zrobić, aby ograniczyć zatory drogowe – komentuje przedstawiciel NAF Ingunn Handagard. Organizacja wyliczyła, że mieszkańcy Norwegii tracą z powodu zatorów drogowych 6,4 mld NOK rocznie.

Największy problem dla posiadaczy elektryków

Jak wynika z Barometru Ruchu NAF 2023, co piąty kierowca elbili w Norwegii spędza w korkach ponad 10 minut dziennie. To więcej niż w przypadku posiadaczy diesli, benzyniaków oraz hybryd. We wszystkich obszarach miejskich ponad 60 proc. kierowców zaznacza, że codziennie spotykają ich zatory drogowe. – Jeśli więcej osób ma posiadać możliwość odstawienia samochodu i uniknięcia stania w korkach, musimy polepszyć ofertę transportu zbiorowego – komentuje wyniki badania Ingunn Handagard.