Kierowcy bardziej boją się złego stanu dróg niż pijanych kierowców. Remonty mogą kosztować nawet 100 miliardów koron

68 proc. kierowców boi się złego stanu dróg, wynika z najnowszej ankiety Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF). To najpopularniejszy z 13 wskazywanych problemów. Drogowcy policzyli, jakich nakładów finansowych wymagałoby odnowienie jezdni, za które odpowiadają samorządy.

W latach 2013-2019 Norwegia podwoiła inwestycje na rzecz dróg krajowych, ale wstrzymała utrzymanie obecnych, zwracają uwagę przedstawiciele NAF. Długie zaniedbania doprowadzają do zwiększenia kosztów. Jak wynika z szacunków Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen), zaległości wynikające z zaniedbania dróg samorządowych wynoszą od 86 do 93 mld NOK. 11 lat wcześniej kwota zamknęła się w przedziale 45-75 mld NOK. – Opisują problem, ale brakuje środków i chęci, żeby coś zrobić – komentują rządowe raporty aktywiści NAF. Z kolei dane przekazywane przez władze okręgów wskazują, że koszty renowacji wszystkich dróg mogą wynieść nawet 100 mld NOK.



– Postawiono na rozwój i inwestycje, w ostatnich latach wybudowano ogromną ilość nowych dróg. Teraz priorytetem powinny być remonty, przygotowanie do zmian klimatu oraz ochrona przed osuwiskami – stwierdził Stig Skjøstad, dyrektor zarządzający Norweskiej Federacji Samochodowej.