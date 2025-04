Norwegia nie zważa na podwyżki? Sprzedaż samochodów wzrosła o ponad 40 procent

Mimo odłożonej obniżki stóp procentowych oraz wysokiej inflacji, sprzedaż nowych samochodów w Norwegii wyraźnie rośnie. Pierwszy kwartał 2025 roku zakończył się wynikiem 31 596 nowych rejestracji, co oznacza wzrost o 42 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Szczególnie imponująco prezentują się dane z marca, gdy na norweskich drogach pojawiło się 13 304 nowych aut, czyli o 36,5 proc. więcej niż w marcu 2024 roku. Tym samym rynek powraca do poziomów uznawanych za „normalne”, wskazując na możliwość osiągnięcia ponad 140 tys. sprzedanych aut w całym 2025 roku.



Zdecydowana większość nowo rejestrowanych samochodów to auta elektryczne, choć ich udział w marcu wyniósł 84 proc., co jest wynikiem niższym od 91 proc. zanotowanych w całym pierwszym kwartale. Główną przyczyną marcowego spadku udziału elektryków była wyjątkowo duża liczba rejestrowanych hybryd plug-in, co było skutkiem nadchodzącego wzrostu podatków od 1 kwietnia.