Milion coraz bliżej. Liczba samochodów elektrycznych w Norwegii stale rośnie

Norwegia osiągnęła kolejny kamień milowy w elektryfikacji transportu – liczba samochodów elektrycznych na norweskich drogach przekroczyła 800 tys. Znane są także statystyki dotyczące najpopularniejszych elbili w kraju fiordów.

Christina Bu, sekretarz generalna Norweskiego Stowarzyszenia Pojazdów Elektrycznych, nie kryje radości z sukcesu. – Muszę przyzwyczaić się do tej liczby – 800 tys. To fantastyczna wiadomość – mówi Bu, podkreślając, że rosnąca liczba pojazdów elektrycznych przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza. – Musimy kontynuować działania, aby każdy nowy kupowany samochód był elektryczny. To klucz do stopniowego zastępowania pojazdów spalinowych i dalszego ograniczania emisji – dodaje Bu.



Pod koniec lutego 2025 roku liczba elektrycznych samochodów osobowych w Norwegii wyniosła dokładnie 804 363. Jeśli uwzględnić wszystkie elektryczne środki transportu, łączna liczba przekracza 850 tys.