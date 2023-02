Norwegia: lotnictwo z dwa razy wyższą emisją niż średnia światowa

Samoloty w Norwegii produkują więcej spalin na mieszkańca niż odpowiedniki w Europie Zachodniej, alarmują naukowcy. Z badań wynika także, że w kraju fiordów znajdują się jedne z najpopularniejszych tras w Europie. Klimatolodzy zwracają uwagę, że mieszkańcy nie mają alternatywnych, bardziej ekologicznych środków transportu.

Helene Muri – badaczka klimatu z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim – opublikowała badania, z których wynika, że emisje lotnictwa w przeliczeniu na mieszkańca są w Norwegii dwukrotnie większe niż m.in. w Niemczech, Szwecji i we Francji. Analiza opublikowana w sierpniu 2022 roku wskazuje, że norweski transport lotniczy wyemitował w 2019 roku 4,5 megaton dwutlenku węgla. – Taka sytuacja jest bardziej złożona, niż w przypadku pozostałych spalin. Zanieczyszczenia wydostają się na dużej wysokości, przy złożonych interakcjach z powietrzem – czytamy w badaniu. Muri zwróciła uwagę, że mieszkańcy Norwegii decydują się na częste podróże samolotem przez wzgląd na brak alternatyw. – Pociągi są dość drogie. Latanie jest szybsze i tańsze, więc to zrozumiałe, że ludzie decydują się na samolot – przyznała na łamach NRK. Ze statystyk Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wynika, że lotnictwo odpowiada za dwa proc. emisji spalin w Norwegii. Jest jednocześnie najmniej ekologicznym środkiem transportu.

Trasy w kraju fiordów należą do najbardziej ruchliwych w Europie

Z danych Eurostatu wynika, że trasy Oslo-Trondheim i Oslo-Bergen są odpowiednio czwartą i piątą najpopularniejszą trasą w Europie. Wyprzedzają je jedynie popularne wakacyjne kierunki z Madrytu do Barcelony i Palma de Mallorca oraz z Rzymu do Katanii. Na dziewiątej pozycji znajdują się loty z Oslo do Stavanger. W skali kraju rynek lotniczy zdominowało połączenie Oslo-Trondheim/Trondheim-Oslo. Rocznie realizuje 16 277 przelotów – średnio 44 dziennie. Ponad 14 tys. lotów obsługują samoloty między Oslo i Bergen, a ponad 12 tys. z Oslo do Stavanger.