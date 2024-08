Norweg przechytrzył niemieckie lotnisko. Prześlizgnął się przez kontrolę bez biletu – dwa razy

Lotnisko w Monachium prowadzi dochodzenie, gdzie znajdują się luki w bezpieczeństwie. Jesus - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Norweski podróżny wsiadł na pokład samolotu na lotnisku w Monachium bez biletu dwa dni z rzędu. 39-latek po raz pierwszy ominął kontrolę bezpieczeństwa na drugim najbardziej ruchliwym lotnisku w Niemczech 4 sierpnia. Podczas gdy pierwsze podejście zakończyło się fiaskiem, następnego dnia udało mu się polecieć do Szwecji. Został tam zatrzymany.

Pasażerowie powinni skanować karty pokładowe przy automatycznej bramce, ale Norweg stanął blisko innego podróżnego i prześlizgnął się do strefy kontroli bezpieczeństwa, donosi niemiecki dziennik Bild. Następnie podczas boardingu, również bez okazywania biletu i dokumentu tożsamości, przemknął obok personelu linii lotniczych i wsiadł do samolotu lecącego do Hamburga.

Jednak na pokładzie okazało się, że wszystkie miejsca są zarezerwowane, więc jego podstęp szybko wyszedł na jaw. Mężczyzna został przekazany policji, która postawiła mu zarzuty, ale funkcjonariusze ostatecznie go wypuścili.

Niezrażony porażką norweski globtroter wrócił na lotnisko już dzień później, użył tej samej taktyki i wsiadł do samolotu do Szwecji. W ten sposób dotarł do Sztokholmu na pokładzie samolotu Lufthansy. W stolicy Szwecji Norweg zwrócił jednak na siebie uwagę załogi, ponieważ… chciał lecieć z powrotem prosto do Monachium. W Sztokholmie został przekazany policji.

Procedury pod lupą Rzecznik szwedzkiej policji Sebastian Pinta informuje, że mężczyzna nie stanowił żadnego zagrożenia, ale czeka go dochodzenie w sprawie nielegalnego wjazdu i oszustwa transportowego.

Co na ten temat mówi lotnisko w Monachium, które wraz ze swoją spółką zależną „FMsicherheit Flughafen München Sicherheit GmbH” odpowiada za bezpieczeństwo? Rzecznik Henner Euteing powiedział BILD:



„Wyjaśnienie tej sprawy zajmie trochę czasu. Obejmuje to sprawdzenie, w jaki sposób pasażerowi udało się ominąć automatyczną kontrolę karty pokładowej przed kontrolą bezpieczeństwa. Linia lotnicza sprawdza to samo w przypadku kontroli karty pokładowej przy bramkach wejściowych, która jest tam odpowiedzialna za kontrolę.”

