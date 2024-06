Nawet trzy lata dodatkowych korków w stolicy Norwegii? Zamyka się część obwodnicy w Oslo

Obecnie dziennie trasą przeznaczoną do zamknięcia przejeżdża około 17 tys. samochodów. Na zdjęciu fragment Ring 1. stock.adobe.com/licencja standardowa

Od 1 lipca 800 metrów obwodnicy (Ring 1) w centrum Oslo zostanie zamknięte na trzy lata. Norweski Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) spodziewa się, że prace drogowe spowodują długie korki w stołecznym ruchu ulicznym, również poza miastem.

„Przesunięta” przepustowość

Obecnie dziennie trasą przeznaczoną do zamknięcia przejeżdża około 17 tys. samochodów. Statens vegvesen szacuje, że od 8 do 10 tys. z nich będzie korzystać z Operatunnelen na drodze E18 jako objazdu. Zdaniem urzędu to za dużo i ruch w okolicy należy ograniczyć.