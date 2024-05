Bompenger na kolejne 20 lat. Punkty poboru opłat zostaną do 2045 roku

Oslo oraz gminy okręgu Akershus porozumiały się z państwem w sprawie tzw. Oslopakke 3. Obszar ma realizować tzw. cel zerowego wzrostu w transporcie. Strony przekazały, że do 2045 roku utrzymany zostanie system opłat drogowych, czyli bompenger.

Oslopakke 3 to dokument opisujący niezbędne inwestycje drogowe na obszarze Oslo i Akershus. Powstał przy współpracy państwa i gmin regionu. Wskazuje m.in. drogi wymagające przebudowy, projekty priorytetowe oraz zasady, według których modernizowany będzie transport publiczny do 2045 roku. Portfel projektów na lata 2025-2045 powinien zamknąć się w kwocie 93,2 mld NOK. 60 proc. kwotów przypadnie Oslo, a pozostała część gminom Akershus. Podstawowym zadaniem Oslopakke 3 jest ustalenie ram tzw. zerowego wzrostu. Pojęcie opisuje redukcję emisji spalin pochodzących z transportu drogowego, przy jednoczesnej popularyzacji komunikacji miejskiej. Zerowy wzrost zakłada, że liczba nowych samochodów na drogach Oslo i Akershus nie będzie wzrastała, m.in. dzięki poprawie sytuacji transportu publicznego, ścieżek rowerowych itp.

Kolejna podwyżka bompenger zatwierdzona

Od 1 stycznia 2025 roku podstawowa stawka za samochody elektryczne przy punktach poboru opłat wzrośnie z 16 NOK do 19 NOK poza godzinami szczytu oraz z 23 do 25 NOK w godzinach szczytu. W 2026 roku stawki zostaną podwyższone o kolejną 1 NOK poza godzinami szczytu i 2 NOK w godzinach szczytu.



Taryfa dla samochodów na paliwa kopalne od 1 stycznia 2025 r. zostanie zwiększona o 3 NOK poza godzinami szczytu (do 36 NOK) i o 4 NOK w godzinach szczytu (do 43 NOK). W 2026 roku stawki zostaną podwyższone o kolejną 1 NOK poza godzinami szczytu i 2 NOK w godzinach szczytu.