Największy na świecie elektryczny prom wypłynął na wody Norwegii. Obsłuży trasę na fiordzie Oslo

1 marca nowy ekologiczny prom został włączony do regularnego ruchu między Moss a Horten. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby Bastø Electric – bo tak nazywa się jednostka – nie był największym na świecie bezemisyjnym promem do transportu pasażerów i aut.

Jednostka należąca do floty Bastø Fosen ma 139,2 m długości, 21 m szerokości i może pomieścić 600 pasażerów i 200 samochodów osobowych lub 24 ciężarówki. Bastø Electric korzysta na pokładzie z akumulatorów o pojemności 4,3 MWh, a to – jak pisze w komunikacie prasowym norweski przewoźnik – mniej więcej tyle, co akumulatory 107 samochodów Nissan Leaf.