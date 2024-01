Największe miasta Norwegii nie radzą sobie z samochodami. Mogą stracić środki na ważne inwestycje

Pięć najważniejszych miast Norwegii zobowiązało się ograniczyć ruch samochodowy. Od zrealizowania celu uzależnione jest pozyskanie środków na realizację inwestycji sprzyjających pieszym oraz rozwój transportu publicznego. Jak wynika ze statystyk, samorządy nie radzą sobie z zadaniem.

Do realizacji celu zobowiązały się Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger oraz Tromsø i sąsiadujące z nimi gminy, z którymi tworzą obszary metropolitalne. W zamian za utrzymanie zerowego wzrostu liczby samochodów osobowych, które poruszają się po miastach, ośrodki miały otrzymać od państwa środki pieniężne. Dotacje miałyby być przeznaczone na inwestycje w transport publiczny, ruch pieszy i rowerowy, rozwój dróg i związany z tym rozwój miast.

Największe miasta Norwegii z problemami

Pełne dane za 2023 rok nie są jeszcze dostępne, jednak w okresie od stycznia do sierpnia ruch samochodów osobowych w Oslo wzrósł o 0,6 proc. i 2,1 proc. w Bergen – w porównaniu do analogicznego momentu 2022 roku. W Trondheim od stycznia do września wskaźnik wyniósł 3,8 proc.