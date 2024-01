Historyczne zyski Norwegii z bompenger. W 2024 roku przekroczą kolejną barierę

Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) zyskał w 2023 roku 15,2 mld NOK z tytułu opłat drogowych. To nowy rekord opłat za przejazdy w kraju fiordów. Przewidywania na kolejne miesiące wskazują, że historyczny wynik zostanie pobity w 2024 roku.

W 2023 roku wpływy z bompenger były o 2,1 mld NOK większe niż w 2022 roku. Prognozy Statens vegvesen wskazują, że to nie koniec wzrostów. W ciągu najbliższych 12 miesięcy powinny przekroczyć 16 mld NOK. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wzrost mierzony rok do roku wyniósł około 14 proc.



– Coraz więcej osób płaci coraz więcej za przejazdy. Nic nie wskazuje na to, by politycy zdawali sobie sprawę, jak duże jest to obciążenie dla finansów obywateli – komentuje krótko Ingunn Handagard, rzeczniczka prasowa Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF).