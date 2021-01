Najniższa liczba ofiar wypadków w historii: w 2020 na norweskich drogach życie straciło mniej niż 100 osób

W 2020 roku 95 osób w Norwegii straciło życie w ruchu drogowym – to o 13 mniej niż rok wcześniej i najmniej od początku prowadzenia statystyk na temat wypadków śmiertelnych w kraju fiordów, czyli od 1947 roku.

Wyraźny podział wśród płci i czarny rok dla motocyklistów

To mężczyźni nadal przodują w statystykach wypadków. Wśród osób, które zginęły na norweskich drogach w ubiegłym roku, było tylko 17 kobiet, natomiast mężczyźni stanowili 82 proc. zabitych w ruchu drogowym.



Statystyki 2020 okazały się również szczególnie ponure dla motocyklistów – wypadki śmiertelne z ich udziałem to ponad 20 proc. tragicznych sytuacji na drodze z zeszłego roku. Podczas gdy w ostatnich kilku latach udało się utrzymywać liczbę zgonów motocyklistów w kolizjach drogowych na względnie niskim poziomie, w 2020 roku wzrosła ona o 4 osoby w porównaniu do 2019 i o 6 w porównaniu do 2018 roku, wynosząc 20 zgonów.