Nadciąga kolejna podwyżka opłat dla kierowców? Aktywiści mówią „dość”

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) apeluje o ochronę kierowców przed podwyżkami podatków na paliwa w przyszłorocznym budżecie. Nawet niewielkie wzrosty opłat mogą mocno odbić się na domowych budżetach, szczególnie mieszkańców terenów wiejskich, twierdzą aktywiści.

NAF zwraca uwagę, że w ostatnich latach rząd skutecznie minimalizował obciążenia kierowców, równoważąc wyższy podatek od emisji CO2 niższymi stawkami opłaty drogowej oraz podatku od ubezpieczenia pojazdów. Organizacja uważa, że ta strategia była korzystna i apeluje, by kontynuować ten model w negocjacjach budżetowych na 2024 rok. Ingunn Handagard, rzeczniczka NAF, podkreśla, że kierowcy samochodów spalinowych, szczególnie w regionach wiejskich, nie powinni ponosić dodatkowych kosztów tankowania. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano niewielki wzrost całkowitych opłat za benzynę i diesel – o 0,07 NOK za litr. Jednocześnie rząd chce obniżyć opłatę drogową i podatek ubezpieczeniowy dla samochodów spalinowych. W przypadku aut elektrycznych sytuacja jest jednak odwrotna – podatek ubezpieczeniowy dla właścicieli aut elektrycznych ma wzrosnąć, co sprawi, że będzie on najwyższy spośród wszystkich typów pojazdów.

NAF krytykuje pomysł podwyższania podatków dla pojazdów elektrycznych, wskazując, że może to zahamować przejście na bardziej ekologiczne rozwiązania. Według Handagard kluczowe jest utrzymanie opłacalności korzystania z samochodów elektrycznych, co stanowi fundament transformacji motoryzacyjnej w Norwegii.



NAF apeluje, by rozwiązania podatkowe były sprawiedliwe i wspierały rozwój ekologicznych środków transportu. Aktywiści proponują, by ewentualnych zmian nie odczuli zarówno kierowcy samochodów spalinowych, jak i elbili.