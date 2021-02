Można wydłużyć wyjątek w przepisach dla kierowców zawodowych. Jest decyzja

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- „tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może

swobodnie rozporządzać swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku”, co oznacza dowolny okres odpoczynku przez co najmniej 45 godzin,

- „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”: oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45

godzin

