Mniej zmarłych, więcej ciężko rannych – bilans roku na norweskich drogach

Zdecydowana większość zeszłorocznych ofiar to w Norwegii mężczyźni. [zdjęcie poglądowe] stock.adobe.com/licencja standardowa

W zeszłym roku w Norwegii w wypadkach drogowych zginęło 87 osób. To o 23 mniej niż w roku 2023. Niestety do „wizji zero” wciąż daleko. Optymizmem nie napawają również statystyki dotyczące rannych.

Najważniejsze to wyznaczać sobie ambitne cele. Właśnie takim celem jest z całą pewnością przyjęta przez Storting w 2001 roku „wizja zero”, czyli marzenie o braku ofiar śmiertelnych wypadków w ruchu drogowym.

Norwegia radzi sobie jednak całkiem dobrze na tle regionu – zeszłoroczny odsetek ofiar śmiertelnych to 16 osób na milion mieszkańców, podczas gdy w – odpowiednio – Szwecji, Danii i Finlandii było to 20, 24 i 31 zmarłych na milion.

„Wizja zero” to cel braku ofiar śmiertelnych wypadków w ruchu drogowym w Norwegii.Źródło: Fotolia/Royalty-free

Nad fiordami jest też pod tym względem o wiele lepiej niż w Polsce. W naszym kraju w zeszłym roku w wyniku wypadków drogowych zmarło 1896 osób, czyli w przeliczeniu 50 osób na milion mieszkańców. To nie tylko efekt gorszego stanu technicznego naszej infrastruktury. Również poszanowanie przepisów drogowych, w tym idea nieprzekraczania dozwolonej prędkości, cieszy się nad Wisłą daleko mniejszą popularnością niż w Norwegii… i tak to się właśnie kończy (co dobitnie pokazuje zwalczający stereotyp „jazdy szybkiej, ale bezpiecznej” reportaż „Wszyscy tak jeżdżą” – warto sięgnąć po tę książkę).