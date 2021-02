Miliardowa strata Ryanair: „państwowe pakiety pomocowe zakłócają konkurencję”

W ostatnim kwartale 2020 roku Ryanair odnotował stratę 3,1 mld koron norweskich. Kwota odpowiada 306 mln euro. Rok wcześniej spółka chwaliła się zyskiem w wysokości 87,8 mln euro. Jak twierdzą przedstawiciele przedsiębiorstwa, do trudnej sytuacji przyczyniła się pandemia oraz szczególne traktowanie państwowych przewoźników przez europejskie rządy.

W raporcie podsumowującym czwarty kwartał 2020 roku Ryanair zwraca uwagę, że państwowe transze pomocowe dla przewoźników takich jak Alitalia, Air France, KLM, SAS i Lufthansa są nielegalne oraz zakłócają konkurencję na rynku europejskim. Dodają, że wsparcie jedynie części branży, doprowadza do nierówności. Podali również przykłady spółek, które nie otrzymały pomocy i z tego powodu zbankrutowały. Odnieśli się do Flybe, Germanwings, Level i Montenegro Airlines. – Zauważamy jednak, że w najbliższych latach możliwości przewozowe europejskich przewoźników zmaleją. Będzie to szansa wzrostu dla Ryanaira – czytamy w raporcie.