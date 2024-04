Loty regionalne w Norwegii potaniały. Większość obsługują linie Widerøe

Od 1 kwietnia loty regionalne w Norwegii będą nawet o połowę tańsze, po tym jak rząd wydał miliard koron na obniżki cen na trasach FOT. Linie Widerøe, które w ciągu najbliższych kilku lat będą obsługiwać w sumie 21 takich połączeń, pozytywnie oceniają tańsze loty, ale ostrzegają jednocześnie, że ​​zmiana może spowodować wyzwania dla osób podróżujących służbowo i transportu pacjentów.

Cena dotyczy biletu jednorazowego w elastycznej taryfie, z jednym bagażem rejestrowanym. Jako przykład NRK podaje trasę z Bodø do Svolvær (Lofoty), za przelot którą przed 1 kwietnia trzeba było zapłacić nawet 1291 koron. Obecnie jednak maksymalna kwota za bilet wynosi 702 korony. Oznacza to spadek kosztów o 46 proc.

Tam, gdzie się... nie opłaca?

W Norwegii większość tras lotów ma charakter komercyjny. Oznacza to, że linie lotnicze same decydują, gdzie i kiedy chcą polecieć, czyli przeważnie tam, gdzie się to zwyczajnie opłaca. Aby zapewnić dobrą ofertę przelotów na terenie całego kraju, państwo wykupuje transport na trasach lotniczych, na których komercyjnie nie przyniosłoby to większego zysku. W związku z zakupem nakładane są na nie tzw. obowiązki użyteczności publicznej (FOT).