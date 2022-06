Linie lotnicze w potrzasku: loty odwołane, pracownicy grożą kolejnym strajkiem

Widerøe i Norwegian wciąż informują o problemach wynikających ze strajku techników lotniczych. 23 czerwca linie odwołały kolejne połączenia. Tylko w czwartek anulowano 27 lotów. Jak informują norweskie media, problemy branży mogą się pogłębić.

Strajkiem grożą piloci SAS. Rozmowy pomiędzy pracownikami a spółką trwają od późnej jesieni 2021 roku. Termin wypracowania porozumienia mija 29 czerwca. Jeśli do tej pory negocjacje nie zakończą się powodzeniem, do strajku może przystąpić 900 pilotów. – Wpłynie to na 250 lotów dziennie i dotknie 45 tys. pasażerów – mówi na łamach agencji prasowej NTB analityk Hans Jørgen Elnæs z Winair AS. Do protestu mogą dołączyć mechanicy SAS z Danii. Wynikające z konfliktu zmiany dotkną rynku lotniczego wszystkich państw nordyckich.