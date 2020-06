Linie lotnicze mają dług u pasażerów. To około 3 000 000 000 koron

Wiele osób wciąż czeka na rekompensatę finansową za odwołane loty, które miały odbyć się w okresie od połowy marca do końca lipca. Według szacunków Ministerstwa Transportu linie lotnicze są wciąż dłużne pasażerom łącznie około 3 miliardy koron, w tym za sam czerwiec i lipiec prawie 2 miliardy.

W kryzysie pomoże rząd

Tymczasem rodzimych przewoźników wesprze norweski rząd. Udzielił warunkowej gwarancji pożyczki państwowej dla przemysłu lotniczego w wysokości 6 miliardów koron. Połowa tej kwoty trafi do Norwegiana, półtora miliarda do SAS, a pozostałe środki m.in. do Widerøe.