Liczą na prawie 250 000 mandatów dzięki fotoradarom

Zarząd Dróg Publicznych i Autostrad (Statens vegvesen) liczy, że w 2022 fotoradary “złapią” ok. 250 tys. kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość - to o 70 tys. więcej niż w ostatnich latach.

Statens vegvesen razem z drogówką chcą zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. Służby postanowiły wykorzystać fotoradary, by zrealizować cel. Od teraz system ATK (automatisk trafikkontroll) będzie dłużej w ciągu dnia “polować” na piratów drogowych. Jak informuje Runar Karlsen z Urzędu Policji, do tej pory fotoradary działały tylko przez część doby, teraz ma się to zmienić.

70 000 mandatów więcej

Zarząd informuje, że do systemu ATK prowadzono także zmiany, by mógł on namierzyć więcej kierowców przekraczających dozwoloną prędkość - Statens vegvesen szacuje, że w tym roku liczba mandatów zwiększy się więc ze 180 tys. (jak np. w 2021) do 250 tys.



Większy nacisk na kontrolę prędkości poprzez wykorzystanie fotoradarów ma zmniejszyć liczbę wypadków na drogach. Służby liczą, że kierowcy - w obawie przed ATK - zdejmą nogę z gazu - według szacunków Zarządu 10 proc. więcej osób będzie przestrzegać ograniczeń prędkości - z 62 proc. do 72 proc.