Kryzys w lotnictwie zażegnany. Personel SAS zakończył strajk

Fellesforbundet, Parat i NHO Luftfart porozumiały się w zakresie nowej umowy dotyczącej personelu pokładowego SAS. Zatrudnieni w spółce zgodzili się zakończyć trwający od 23 sierpnia strajk.

Ostatnie negocjacje, które doprowadziły do porozumienia, trwały od 26 sierpnia wieczorem do 27 sierpnia rano. Zatrudnieni uzgodnili trzy najważniejsze dla nich kwestie. Mogą liczyć na podwyżkę wynagrodzenia, prawo do wolnych weekendów oraz posiłku poza miejscem pracy. – Spełnienie wszystkich wymagań to historyczny dzień dla personelu pokładowego – skomentował na łamach NRK Jørn Eggum, lider związkowców zrzeszonych w Fellesforbundet.



Martinus Røkkum, lider pracowników SAS w ramach Parat, nadal uważa, że personel pokładowy ma niższe wynagrodzenie niż powinien. – Biorąc pod uwagę, punkt wyjścia i fakt, że musieliśmy ratować pracodawcę, przez co zrezygnowaliśmy z wyraźnej podwyżki, to jestem zadowolony z tej ugody – skomentował w rozmowie z NRK.