Kryzys lotniczy w Norwegii. Odwołane dziesiątki lotów

Z powodu strajku personelu pokładowego SAS odwołano w Norwegii 46 lotów. Dane dotyczące ruchu lotniczego w poniedziałek wskazują, że protestujący szykują się do eskalacji strajku.

W poniedziałek, 26 sierpnia strajkuje około 190 członków Stowarzyszenia Personelu Pokładowego SAS w Norwegii. Zrzeszeni są w związkach zawodowych Parat oraz Fellesforbundet. Zatrudnieni zwracają uwagę, że 28 sierpnia strajk może ulec nasileniu. Liczba protestujących przekroczy wówczas 500. Poza miejscem pracy obecny będzie niemal cały personel pokładowy SAS pochodzący z Norwegii.



Do eskalacji nie dojdzie, jeśli uda się uzyskać porozumienie między stronami. Mediator krajowy zapowiedział, że do kolejnej próby zakończenia negocjacji może dojść w poniedziałek po południu. Przedstawiciele Parat są gotowi do dalszych rozmów, jeśli SAS da im jasny sygnał gotowości do wzrostu wynagrodzeń.