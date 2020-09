Koniec z udogodnieniami branży lotniczej: rząd przywróci opłaty i podatki sprzed pandemii

Norweska Rada Ministrów poinformowała o przywróceniu tzw. podatku pasażerskiego oraz opłat dla branży lotniczej. Dotychczasowe ulgi miałyby obowiązywać jedynie do końca października. Z powrotem do przepisów sprzed pandemii nie zgadzają się m.in. politycy Partii Centrum, Partii Pracy oraz Partii Postępu.

W wyniku kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa Storting wraz z rządem obniżyli lub zlikwidowali część opłat uderzających w norweskich przedsiębiorców. Branża lotnicza mogła odetchnąć z ulgą, gdy Rada Ministrów zniosła podatek pasażerski oraz obniżyła stawkę podatku VAT z 12 do 6 proc. Jak informują politycy obozu rządzącego, taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Powrót do opłat sprzed wybuchu pandemii ma nastąpić 1 listopada. Rada Ministrów nie chce przedłużyć obowiązujących środków pomocowych.

„Branża jest bliska załamania. Zmiany jej nie pomogą”

Rządowe doniesienia skrytykowała część norweskich polityków. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Partii Postępu. – Branża jest teraz bliska załamania. Wszystko, co mogłoby ją naprawić, było rozsądne. Niestety, planowane zmiany w tym nie pomogą. Zmiana stawki VAT z 6 do 12 proc. obejmie m.in. transport pasażerski, noclegi, muzea i parki rozrywki. Są to sektory, które borykają się z problemami. Podwyżka im niczego nie ułatwi – skomentował sprawę Sivert Bjørnstad, polityk Partii Postępu. Zaznaczył też, że gdy zmiany będą procedowane w Stortingu, będzie walczył o zachowanie ulg podatkowych.



Politycy Partii Centrum oraz Partii Pracy zwracają uwagę, że zmiany najmocniej odczują osoby, które korzystają z transportu lotniczego. Dodają, że podniesienie opłat może doprowadzić do załamania branży. – Dla wielu lokalnych społeczności oferta transportu lotniczego jest tak ważna, jak komunikacja autobusowa w dużych miastach – zauważył Trygve Slagsvold Vedum.