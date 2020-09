Ułatwiony dostęp do alkoholu? Partia rządząca chce zmienić obowiązujące przepisy

Rządząca Partia Konserwatywna (Høyre) ciągle pracuje nad tworzeniem programu do nadchodzącej kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Politycy zaproponowali, by wydłużyć godziny otwarcia Vinmonopolet. Alkohol ma być również łatwiej dostępny w pozostałych sklepach. Z postulatami nie zgadzają się przedstawiciele Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF).

Jak możemy przeczytać w projekcie programu wyborczego, politycy Partii Konserwatywnej proponują, by punkty Vinmonopolet były czynne w dni powszednie do 20:00. Chcą też, by alkohol był sprzedawany w pozostałych sklepach do 23:00. Większość członków komitetu programowego ugrupowania postuluje, by w marketach i pozostałych punktach sprzedaży dostępny był alkohol do 8 proc. Obecnie, w sklepach spożywczych dostępne są jedynie piwa oraz napoje nieprzekraczające 4,75 proc.