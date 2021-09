Koniec tanich lotów nad Wisłą? Szef Ryanaira pisze do Morawieckiego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje podnieść część opłat lotniczych, informowaliśmy w ostatnich dniach sierpnia. Wieści na temat zmian w rządowej instytucji nie spodobały się branży. Na możliwą podwyżkę zareagował m.in. Michael O'Leary, szef Ryanaira.

– Propozycja PAŻP, aby podnieść opłaty w polskich regionalnych portach lotniczych o nawet 70 proc., przy jednoczesnym zwiększeniu opłat trasowych o 26 proc., wskazuje na oderwanie PAŻP od rzeczywistości branży, która została zdziesiątkowana przez pandemię – wskazuje w liście do Mateusza Morawieckiego prezes największej taniej linii lotniczej w Europie.



Michael O'Leary ostrzegł też, że planowana podwyżka doprowadzi do wzrostu cen biletów, za co zapłacą pasażerowie. – Linie lotnicze nie będą w stanie ponosić tak wysokich kosztów. Również polscy podróżujący nie są gotowi, aby pokrywać takie koszty w formie wyższych opłat za przeloty – twierdzi szef Ryanaira.