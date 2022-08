Koniec benzyniaków i diesli w Norwegii. Volkswagen ogłosił przełomową decyzję

Grupa Volkswagen inwestuje w rozwój motoryzacji elektrycznej we wszystkich państwach świata. Fot. materiały prasowe Volkswagen

Møllergruppen – spółka odpowiedzialna za pojazdy grupy Volkswagen w Norwegii – jako pierwsza firma zrezygnuje ze sprzedaży samochodów napędzanych benzyną lub olejem. Zmiany zaczną obowiązywać w kraju fiordów 1 stycznia 2024 roku. Decyzja pokrywa się z zapisami polityki klimatycznej rządu.

Reklama

Do połowy sierpnia 2022 roku grupa Volkswagen sprzedała w Norwegii 8 500 samochodów. 6 900 z nich to w pełni elektryczne pojazdy osobowe. Dobre wyniki sprzedaży pozwoliły podjąć decyzję o wycofaniu z rynku kraju fiordów aut zasilanych paliwami kopalnymi. – Jeśli uda nam się osiągnąć nowy długoterminowy cel, który wszyscy wspieramy, to do 1 stycznia 2024 r. porzucimy w Volkswagenie sprzedaż samochodów z silnikiem diesla, benzyny i hybryd typu plug-in. [...] To mocny sygnał zarówno dla polityków, konsumentów, jak i kolegów z branży – komentuje na łamach Postsen Ulf Tore Hekneby, dyrektor Møllergruppen.



Niemiecki koncern zdobywa coraz silniejszą pozycję na norweskim rynku. W pierwszej połowie 2022 roku model VW ID.4 zajął drugie miejsce w rankingu popularności nowych aut na drogach. Z kolei ID.3 piastował pozycję lidera rankingu sprzedaży. Kierowcy w kraju fiordów decydowali się także na modele ID.5 oraz ID.Buzz, które wyprzedano do końca roku jeszcze przed debiutem.

Elektryki znikną z norweskich salonów? Norweski plan zakłada, że od 2025 roku na drogi kraju fiordów będą wyjeżdżać jedynie nowe samochody elektryczne. Aby zrealizować postanowienie i zachęcić obywateli do inwestowania w pojazdy na prąd, norweski rząd wprowadzał przez lata szereg ulg dla właścicieli takich właśnie aut. Samochody elektryczne nie są jednak najpopularniejszym środkiem transportu w Norwegii. Do połowy grudnia 2021 roku stanowiły 15,6 proc. ogólnej liczby pojazdów osobowych zarejestrowanych w Norwegii. Spośród 2 890 591 zarejestrowanych aut 451 831 to elblie. – Może się wydawać, że proces zmiany norweskiej floty samochodów jest powolny, ale przebiega on w normalny sposób – komentował na koniec 2021 roku Espen Andersson, jeden z dyrektorów Statens vegvesen.

Norweski rząd musiał wprowadzić opłaty związane z elbilami, ze względu na wzrastającą popularność pojazdów elektrycznych.Fot. Norsk Elbilforening (Norweskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons