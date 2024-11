Kolejny cel osiągnięty: Norwegia ma już ponad 9000 szybkich ładowarek do elbili

To dobra wiadomość dla kierowców pojazdów elektrycznych. Nigdy wcześniej na jedną szybką ładowarkę nie przypadało w Norwegii mniej elbili niż obecnie. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kiedy norweski rząd przedstawiał strategię dotyczącą infrastruktury dla samochodów elektrycznych na 2025 r., szacowano, że w przyszłym roku kierowcy będą potrzebować 9 tys. szybkich ładowarek.

To dobra wiadomość dla kierowców pojazdów elektrycznych. Nigdy wcześniej na jedną szybką ładowarkę nie przypadało w Norwegii mniej elbili niż obecnie, a to oznacza krótsze kolejki.

Potwierdza to badanie Elbilisten 2024. 42 proc. ankietowanych twierdzi, że kolejki do ładowania spotyka okazjonalnie lub często, a to o 11 punktów procentowych mniej niż w roku poprzednim.