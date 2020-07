Kolejne ofiary śmiertelne na norweskich drogach. Zginęło najwięcej motocyklistów

Har du tenkt å kjøre MC i sommer? Da bør du være klar over hvor utsatt du er i trafikken. Når ulykken først skjer, blir konsekvensene som oftest langt mer alvorlig enn i bil. Det betyr at vi må gjøre ALT vi kan for å unngå ulykken i utgangspunktet. https://t.co/dHlm3zGWDt