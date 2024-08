Kolejne ofiary na norweskich drogach. Jest gorzej niż w 2023 roku

To kolejny rok z dużą liczbą ofiar śmiertelnych na norweskich drogach. Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

61 osób zginęło na norweskich drogach do końca lipca 2024 roku. Choć wakacyjne statystyki prezentują się lepiej niż w ubiegłym roku, kierowcy w kraju fiordów nie mają powodów do zadowolenia.

Ogólna liczba ofiar śmiertelnych odnotowana do końca lipca 2024 roku jest o trzy większa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Pierwszego miesiąca wakacji życie na drogach straciło dziewięć osób. To pięć mniej niż w czerwcu i trzy mniej niż w lipcu ubiegłego roku. Norwescy drogowcy zwracają uwagę na szczególnie dramatyczną sytuację motocyklistów. Trzy z dziewięciu lipcowych ofiar straciły życie w trakcie jazdy na motocyklu. Od początku 2024 roku liczba ofiar śmiertelnych wśród kierowców i pasażerów jednośladów wyniosła 16.

Norwegia nie realizuje założeń bezpiecznego podróżowania

Statystyki obserwowane w lipcu 2024 roku wskazują, że Norwegia nie zrealizuje założeń zapisanych w Narodowym Planie Transportowym. Dokument zakłada, że do 2030 roku roczna liczba osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wyniesie maksymalnie 350, z czego nie więcej niż 50 zabitych.



Służby i aktywiści zaznaczają, że do pogorszenia sytuacji szczególnie przyczyniają się miesiące letnie. – W poprzednich latach także latem zdarzały się najgorsze wypadki. Jednym z powodów takiej sytuacji jest fakt, że obserwujemy wzmożony ruch i podróże do miejsc, w których wcześniej nie byliśmy – komentuje Tanja Loftsgarden z Trygg Trafikk, organizacji promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym.