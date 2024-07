Jechał na norweskiej drodze blisko 200 km/h. Nad dalszym postępowaniem zastanowi się w więzieniu

18-letni mieszkanie Norwegii trafi do więzienia przez zbyt szybką jazdę. Wybryk mężczyzny został sfilmowany. Materiał wideo trafił na policję, której udało się zidentyfikować łamiącego prawo.

Do zdarzenia doszło w Sykkylven (Møre og Romsdal). Policja otrzymała film dokumentujący zdarzenie w poniedziałek, 17 czerwca. Materiał przedstawia sytuację w momencie, gdy zegar prędkościomierza wskazywał 200 km/h. Laserowy pomiar na lotnisku Vigra w Ålesund wskazał jednak, że samochód poruszał się z prędkością 191 km/h. Jak 11 lipca poinformowało NRK, 18-latek został skazany na 45 dni pozbawienia wolności. Na 40 miesięcy stracił prawo jazdy. Jeśli będzie chciał je odzyskać, ponownie stanie do procedury egzaminacyjnej. Ustalając wyrok, sąd złagodził karę przez wzgląd na złożenie zeznań przez sprawcę czynu.

Norweski rząd regularnie podwyższa stawki mandatów

Norweski rząd niemal co roku podwyższa obowiązujące stawki mandatów. Jak informowaliśmy jeszcze w grudniu 2023 roku, po podwyżce w 2024 najpopularniejsze mandaty w Norwegii będą kształtować się następująco:



– Korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy: 10 200 koron,

– Naruszenie obowiązku ustąpienia pierwszeństwa: 10 200 koron,

– Przejechanie na czerwonym świetle: 10 200 koron,

– Naruszenie znaku zakazu: 8200 koron,

– Jazda z prędkością 61 km/h w strefie 50: 5650 koron.



Zgodnie z planami resortu sprawiedliwości, stawki mandatów powinny wzrastać co roku. Minimalną wysokością podwyżki ma być procent odpowiadający wskaźnikowi inflacji. Ma to przyczynić się do przekonania, że sprawca nie będzie chciał powtórzyć czynu zabronionego.