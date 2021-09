Jedziesz na ferie w norweskie góry? Mogą się przydać opony zimowe

Wkrótce w Norwegii rozpoczynają się ferie jesienne, a to dla wielu mieszkańców kraju fiordów oznacza wyjazdy za miasto. Norweska Federacja Samochodowa (Norges Automobil-Forbund, NAF) uczula jednak, że jeśli ktoś w najbliższym czasie wybiera się w norweskie góry, powinien zmienić opony na zimowe.

W tym roku ferie jesienne potrwają w Norwegii od 4 do 15 października. I chociaż to dopiero 16 dzień przyszłego miesiąca to umowna data, zgodnie z którą kierowcy niektórych okręgów mogą zacząć korzystać z opon przeznaczonych do zimowych warunków na drodze, m.in. opon z kolcami czy łańcuchami, śnieg w norweskich górach już się pojawił. Właśnie dlatego NAF zaleca dostosowanie auta do możliwych okoliczności.