Jazda na podwójnym gazie i z telefonem w ręku. Norwescy kierowcy z długą listą przewinień

Nawet 25 proc. mężczyzn posiadających prawo jazdy w kraju fiordów przyznaje się, że prowadziło samochod pod wpływem alkoholu, wynika z badania Trygg Trafikk. Organizacja promująca bezpieczną jazdę wylicza także inne nieodpowiednie zachowania norweskich kierowców. Do najpopularniejszych należą m.in. prowadzenie przy nadmiernym zmęczeniu oraz używanie telefonu komórkowego.

Trygg Trafikk przypomina, że 2022 rok był jednym z najniebezpieczniejszych okresów w historii norweskich dróg. W wypadkach samochodowych zginęło 118 osób – 38 więcej niż w 2021 roku. Statystyki Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen) wskazują, że przyczyną co najmniej jednej trzeciej z nich była nieuwaga. Organizacja, razem z Volvo Cars, przeprowadziła w 2022 roku badania, które dotyczyły przeanalizowania zachowań norweskich kierowców. Ci wskazali m.in. na elementy, które zaburzają ich uwagę w trakcie jazdy.35 proc. użytkowników samochodów przyznało, że podczas poruszania się pojazdem korzystało z telefonu komórkowego znajdującego się w ręce. Problem jest szczególnie zauważalny w najmłodszych grupach wiekowych. Do takiego zachowania przyznało się:

Pijani kierowcy na drodze i… ronda. To budzi przerażenie norweskich kierowców

Jak wynika z ankiety zauważalnym problemem wśród mężczyzn, inaczej niż wśród kobiet, jest także prowadzenie samochodu pod wpływem substancji odurzających. 25 proc. z nich wsiadło za kółko, pijąc wcześniej alkohol. Kolejne 13 proc. prowadziło pojazd po zażyciu narkotyków lub leków powodujących trudności z koncentracją. – Fakt, że tak wiele osób przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest niepokojący. Wydaje się, że bardzo dużo osób nie rozumie, jak ważna jest koncentracja za kierownicą – skomentował wyniki ankiety Erik Trosby z Volvo Norway.