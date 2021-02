Ferie zimowe 2021: dziś lepiej nie wyruszać w trasę

Na wielu odcinkach dróg panują dziś trudne warunk do jazdy. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/scharfsinn86

Od 22 lutego uczniowie w części kraju rozpoczną odpoczynek od nauki. W tym roku - z racji pandemii covid-19 - władze kategorycznie odradzają zagraniczne wypady, dlatego mieszkańcy Norwegii ferie zimowe spędzą w kraju. Wiele osób jeszcze dziś wyruszy w trasę, by dojechać do swojej hytty przed poniedziałkiem. Jednak Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) radzi, by unikać wyjazdów w piątek.

Reklama

- Zimowy ruch na drodze jest trudny do przewidzenia, ponieważ w tym roku pandemia wpływa na sposób podróżowania ludzi. Ale rozsądnie jest wybrać inne godziny podróży niż piątkowe popołudnie - mówi Nils Audun Karbø ze Staens vegvesen, cytowany przez agencję NTB. Jego słowa potwierdza Therese Nielsen z ubezpieczalni Fremtind. - Nasze dane pokazują, że duże natężenie ruchu w piątki zaczyna się już o godzinie 12 i uspokaja się dopiero po godzinie 19. Jeśli masz możliwość, podróżuj w sobotę lub niedzielę - radzi.



Nielsen informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat Fremtind zarejestrował ponad 20 tys. uszkodzeń samochodów w okresie feriii zimowych. Do najmniejszej liczby tego typu zdarzeń dochodzi w soboty i niedziele.



Poniżej: mieszkańcy Norwegii spędzą ferie w kraju - resort zdrowia kategorycznie odradzil wyjazdy zagraniczne. Dziś i w weekend na drogach może więc panować spory ruch, kiedy wszyscy wyjadą w podróż do swoich hytt.

mat. prasowe fremtind

Ferie zimowe 2021:



22- 26 lutego 2021 (8. tydzień roku):

Oslo

Agder

Troms og Finnmark:

Vestland: Sogn og Fjordane plus gminy Odda i Voss

Møre og Romsdal

Trøndelag

Vestfold i Telemark

Viken: Akershus i Østfold



1-5 marca 2021 (9. tydzień roku):

Viken: Buskerud

Vestland: Hordaland (oprócz gmin Voss i Odda)

Innlandet

Rogaland

Nordland

Sprawdź warunki na drodze Statens vegvesen radzi kierowcom, by przed podróżą upewnili się, czy na drodze panują odpowiednie warunki do jazdy. Od czwartku bowiem Instytut Meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie pogodowe dla części kraju - silny wiatr i obfite opady śniegu, a także marznącego deszczu powodują utrudnienia na wielu odcinkach.

Kombinasjonen kraftig vind og snø gir vanskelige kjøreforhold i form av snøfokk i fjellet i Sør-Norge i dag. Vi har sendt gult farevarsel Planlegg turen godt og kjør forsiktig! Detaljer finner du på https://t.co/mQnTvu4ufo og https://t.co/u6O2VtqROD pic.twitter.com/kPqkzGSnY2 — Meteorologene (@Meteorologene) February 18, 2021





Poniżej: na wielu drogach panują trudne warunki do jazdy. Zarząd informuje, że aktualne warunki panujące na drodze należy sprawdzić na tej mapie, a także za pomocą kamer drogowych Poniżej: na wielu drogach panują trudne warunki do jazdy.

statens vegvesen

Epidemia wciąż trwa 12 lutego minister zdrowia i opieki Bent Høie przedstawił zalecenia i środki ostrożności na nadchodzące ferie zimowe. Norweskie władze przede wszystkim odradzają zagraniczne wypady. - Wyjazd za granicę w czasie ferii byłby sprzeczny z naszymi zasadami kontroli dotyczącymi podróży. Ryzyko jest zbyt wysokie - powiedział szef resortu. Dopuszczalne są za to wyjazdy do hytty, własnej czy wynajętej, lub hotelu na terenie kraju.