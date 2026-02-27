Elektryki podbijają kolejny rynek. Diesle i benzyniaki w odwrocie

Rynek samochodów używanych w Norwegii rozpoczął 2026 rok wyraźnym wzrostem. Rośnie liczba transakcji. Zainteresowanie kupujących pozostaje wysokie.

Na początku roku rynek charakteryzuje się dużą liczbą ofert. Średni czas publikacji ogłoszenia w styczniu wyniósł 50 dni. Średnia cena auta używanego wzrosła o 2,4 proc. rok do roku. Liczba ogłoszeń oznaczonych jako sprzedane wzrosła o 12 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 roku. Zdaniem ekspertów dłuższy czas publikacji nie oznacza spadku popytu. Wskazuje raczej na dużą dostępność pojazdów. Na rynek trafia wiele aut z wymiany po rekordowej sprzedaży nowych samochodów pod koniec 2024 roku. To zwiększa stan magazynowy. Rotacja pojazdów pozostaje jednak wysoka.

Najpopularniejsze modele i rosnący udział elektryków

Najwięcej wyświetleń w styczniu zanotował Volkswagen Golf. Kolejne miejsca zajęły BMW serii 3 i BMW serii 5. W czołówce znalazły się także Mercedes Klasy E oraz Tesla Model Y i Model 3. W pierwszej dziesiątce były również Volvo XC60, Mercedes Klasy C, Nissan Leaf oraz BMW X5.



Samochody elektryczne stanowiły 35,8 proc. wszystkich ogłoszeń w styczniu. Średnia cena elektryka wyniosła 333 112 NOK. Według FINN 2026 rok może być momentem, gdy auta elektryczne wyprzedzą diesle także na rynku wtórnym. Jednocześnie maleje popyt na pojazdy z napędem spalinowym. Takie auta są coraz starsze i rzadziej pojawiają się w ofertach.



Dane pochodzą z miesięcznego raportu FINN. Obejmują ogłoszenia prywatne i dealerskie. Zmiany w strukturze napędów nadal wpływają na rynek. Duża liczba aut z wymiany po rekordowej sprzedaży nowych samochodów pod koniec 2024 roku wciąż kształtuje sytuację w pierwszych tygodniach 2026 roku.