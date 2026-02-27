Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Elektryki podbijają kolejny rynek. Diesle i benzyniaki w odwrocie

Redakcja

27 lutego 2026 12:11

Elektryki podbijają kolejny rynek. Diesle i benzyniaki w odwrocie

Nadchodzące miesiące 2026 roku mogą zmienić układ sił na rynku używanych aut. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Rynek samochodów używanych w Norwegii rozpoczął 2026 rok wyraźnym wzrostem. Rośnie liczba transakcji. Zainteresowanie kupujących pozostaje wysokie.

Dane FINN pokazują dużą aktywność już na początku roku. Według OFV liczba przerejestrowań wzrosła o 5 proc. rok do roku. W lutym trend dalej się umacnia. Jednocześnie sprzedaż nowych aut wyraźnie hamuje.
Zaskakujące wyniki testów elektryków. Czas ładowania coraz krótszy

Wysoka podaż i rosnące ceny

Na początku roku rynek charakteryzuje się dużą liczbą ofert. Średni czas publikacji ogłoszenia w styczniu wyniósł 50 dni. Średnia cena auta używanego wzrosła o 2,4 proc. rok do roku. Liczba ogłoszeń oznaczonych jako sprzedane wzrosła o 12 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 roku.

Zdaniem ekspertów dłuższy czas publikacji nie oznacza spadku popytu. Wskazuje raczej na dużą dostępność pojazdów. Na rynek trafia wiele aut z wymiany po rekordowej sprzedaży nowych samochodów pod koniec 2024 roku. To zwiększa stan magazynowy. Rotacja pojazdów pozostaje jednak wysoka.
Wyższe koszty zakupu nowych pojazdów sprzyjają sprzedaży aut używanych.

Wyższe koszty zakupu nowych pojazdów sprzyjają sprzedaży aut używanych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Najpopularniejsze modele i rosnący udział elektryków

Najwięcej wyświetleń w styczniu zanotował Volkswagen Golf. Kolejne miejsca zajęły BMW serii 3 i BMW serii 5. W czołówce znalazły się także Mercedes Klasy E oraz Tesla Model Y i Model 3. W pierwszej dziesiątce były również Volvo XC60, Mercedes Klasy C, Nissan Leaf oraz BMW X5.

Samochody elektryczne stanowiły 35,8 proc. wszystkich ogłoszeń w styczniu. Średnia cena elektryka wyniosła 333 112 NOK. Według FINN 2026 rok może być momentem, gdy auta elektryczne wyprzedzą diesle także na rynku wtórnym. Jednocześnie maleje popyt na pojazdy z napędem spalinowym. Takie auta są coraz starsze i rzadziej pojawiają się w ofertach.

Dane pochodzą z miesięcznego raportu FINN. Obejmują ogłoszenia prywatne i dealerskie. Zmiany w strukturze napędów nadal wpływają na rynek. Duża liczba aut z wymiany po rekordowej sprzedaży nowych samochodów pod koniec 2024 roku wciąż kształtuje sytuację w pierwszych tygodniach 2026 roku.
