Elektryki podbijają kolejny rynek. Diesle i benzyniaki w odwrocie
27 lutego 2026 12:11
Nadchodzące miesiące 2026 roku mogą zmienić układ sił na rynku używanych aut. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Wysoka podaż i rosnące ceny
Zdaniem ekspertów dłuższy czas publikacji nie oznacza spadku popytu. Wskazuje raczej na dużą dostępność pojazdów. Na rynek trafia wiele aut z wymiany po rekordowej sprzedaży nowych samochodów pod koniec 2024 roku. To zwiększa stan magazynowy. Rotacja pojazdów pozostaje jednak wysoka.
Wyższe koszty zakupu nowych pojazdów sprzyjają sprzedaży aut używanych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Najpopularniejsze modele i rosnący udział elektryków
Samochody elektryczne stanowiły 35,8 proc. wszystkich ogłoszeń w styczniu. Średnia cena elektryka wyniosła 333 112 NOK. Według FINN 2026 rok może być momentem, gdy auta elektryczne wyprzedzą diesle także na rynku wtórnym. Jednocześnie maleje popyt na pojazdy z napędem spalinowym. Takie auta są coraz starsze i rzadziej pojawiają się w ofertach.
Dane pochodzą z miesięcznego raportu FINN. Obejmują ogłoszenia prywatne i dealerskie. Zmiany w strukturze napędów nadal wpływają na rynek. Duża liczba aut z wymiany po rekordowej sprzedaży nowych samochodów pod koniec 2024 roku wciąż kształtuje sytuację w pierwszych tygodniach 2026 roku.
Raport Norwegia
