Drogówka zatrzymała najwięcej pijanych kierowców w historii. Amatorzy prędkości też pobili niechlubny rekord

Jeszcze nigdy tak wiele osób w Norwegii nie zostało przyłapanych na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, jak w 2020 roku, podał w grudniu wydział kontroli ruchu drogowego norweskiej policji (Utrykningspolitiet). W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła również liczba kierowców ukaranych przez drogówkę za zbyt szybką jazdę.

Za jazdę po pijaku: utrata prawa jazdy i pensji

W kraju fiordów można bez konsekwencji prowadzić auto, mając we krwi do 0,2 promila alkoholu. Za jazdę z zawartością alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila trzeba zapłacić mandat wynoszący tyle, co miesięczne wynagrodzenie brutto pomnożone przez 1,5.



Dodatkowo policja zabiera ukaranemu prawo jazdy. Podczas gdy zwykle za prowadzenie auta przy 0,2-0,5 promila nie wymierza się nietrzeźwemu kierowcy kary pozbawienia wolności, za jazdę z stężeniem alkoholu we krwi powyżej tego poziomu można trafić do więzienia.