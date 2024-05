Do Oslo nadciąga komunikacyjny chaos? Zatory drogowe kosztują miliardy koron

Zatory drogowe w Oslo i okolicy kosztują kierowców 16 mln NOK dziennie, wynika z wyliczeń Norweskiej Federacji Samochodowej (NAF). Aktywiści zwracają uwagę, że w nadchodzących miesiącach sytuacja może się pogorszyć. Wszystko przez zamknięcie Ring 1 oraz zakaz poruszania się elbili po buspasach.

– Zatłoczenie ma wysoką cenę. Koszty dla społeczeństwa stają się ogromne, gdy korki rosną – zwraca uwagę Ingunn Handagard, menadżerka prasowa NAF. Jeśli wszyscy stojący dzisiaj w zatorach drogowych będą musieli poczekać minutę dłużej, koszt wzrośnie o 1,2 miliona NOK dziennie. Dla społeczeństwa oznacza to stratę czasu w ciągu roku pracy wynoszącą 4,0 miliardy NOK, dodają aktywiści.



– Cztery miliardy to kwota, którą społeczeństwo traci przez ciebie i przeze mnie stojących w korkach. To samo w sobie jest wystarczająco dobitne. Jeśli zatory w Oslo będą rosły, będzie to miało wpływ także na cały ruch tranzytowy i transport towarowy, który przebiega przez stolicę w drodze na cały kraj – tłumaczy Handagard.