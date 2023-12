Dłuższe składy, więcej połączeń, inne godziny kursów: nowe rozkłady jazdy pociągów w Norwegii

Wiosną 2024 r. Bane NOR ukończy budowę podwójnego toru do stacji Bergen. stock.adobe.com/ fot. Markus Mainka/ tylko do użytku redakcyjnego

10 grudnia był dniem corocznej zmiany czasu odjazdu i częstotliwości kursowania pociągów zarówno w Norwegii, jak i całej Europie. W minioną niedzielę między innymi podwoiła się liczba kursów z Oslo do Göteborga oraz uruchomiono nową stację kolejową.

Zmiany, zmiany... Norweski operator pociągów Vy opublikował w komunikacie prasowym na swojej stronie informację, że szczególnie w soboty i niedziele na niektórych liniach w nowym rozkładzie jazdy będzie więcej połączeń. Pociągi w Follo i Østfold także zyskają kilka dodatkowych odjazdów w godzinach szczytu. Liczba kursów między Oslo a Göteborgiem podwoi się i teraz pociąg będzie kursował między skandynawskimi stolicami co dwie godziny.

Przykładowo podczas gdy na linii L1 między Spikkestad a Lillestrøm nie należy spodziewać się żadnych zmian, to da się je odnotować w przypadku L2, połączenia ze Stabekk do Ski. Chodzi o więcej odjazdów w soboty, co piętnaście minut pomiędzy 11 i 19, dodatkowe pociągi w godzinach szczytu, które wcześniej jeździły do Kolbotn, zostaną przedłużone do Ski.

Dodatkowo pociągi na niektórych liniach będą zatrzymywać się po drodze na mniejszej liczbie stacji. Od 10 grudnia te odjazdy będą oznaczone literą „x”, np. RX20 lub L2x. W ich przypadku warto sprawdzić, czy pociąg zatrzymuje się w miejscu, do którego jedzie dany pasażer – na ekranach informacyjnych na stacji, w wyszukiwarce podróży w aplikacji Vy lub na stronie vy.no.

Fragment tabeli ze zmianami w rozkładzie jazdy.Vy/screenshot

Ponadto Bane NOR już wcześniej zapowiedział, że może być konieczna wymiana kabla zasilającego w tunelu Blix i wówczas mogą wystąpić zakłócenia w ruchu pociągów. Ruter wprowadza również zmiany w połączeniach autobusowych w Follo.

Zamiast mostu SJ Norge również opublikowało taki przegląd. Nowością jest to, że od 10 grudnia pociąg będzie obsługiwał niedawno otwartą stację Fåvang. Zmiana jest reakcją zawalenie się mostu Randklev w wyniku ekstremalnej pogody Hans w sierpniu, co spowodowało wydłużenie czasu podróży autobusem zamiast pociągiem. Odcinek między Ringebu a Fåvang będzie jedyną częścią Dovrebanen, na której będą dostępne autobusy zamiast pociągów. Dzięki tej adaptacji czas podróży zostanie znacznie skrócony do zaledwie 15 minut. Według Bane NOR most Randklev ma zostać otwarty przed latem. Pociąg będzie wówczas ponownie mógł kursować na trasie Oslo-Trondheim.

Nowe rozkłady jazdy przewoźnik udostępnia na swojej stronie w formie dokumentów PDF do pobrania. Obowiązują do 14 grudnia 2024.

Będzie punktualnie? Go Ahead Nordic twierdzi, że pewne zmiany zajdą również na Sørlandsbanen i Jærbanen. W przypadku pierwszej linii kolejowej aby zapewnić lepszą punktualność, Bane NOR i Norweski Urząd ds. Kolei zdecydowali o usunięciu niektórych przystanków, a także zmienili niektóre godziny odjazdów i przyjazdów w Stavanger.

Pasażerowie Jærbanen mogą z kolei liczyć na podwójne składy i zmieniony rozkład jazdy. Ma to po części poprawić punktualność, szczególnie w porannych godzinach szczytu, i zwiększyć przepustowość. Ponadto spółka Norske Tog rozpoczęła prace nad unowocześnieniem wszystkich składów kursujących na linii Jærbanen (typ 72), przez co przez dłuższy okres będzie do dyspozycji o jeden skład mniej.

W przypadku niektórych linii mogą nastąpić niewielkie zmiany w rozkładach jazdy, dlatego warto sprawdzić, czy nie nastąpiły one w harmonogramach zwykle uczęszczanych przez pasażerów tras.

Źródła: Vy, SJ, NTB, Go Ahead Nordic, MojaNorwegia.pl