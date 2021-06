Dla fanów motoryzacji: spersonalizowane tablice rejestracyjne dostępne w kilku rozmiarach

Jak informuje Zarząd Dróg i Autostrad, od połowy czerwca można uzyskać spersonalizowane tablice rejestracyjne dostępne w kilku wymiarach, np. dla motocykla czy przyczepy. Do tej pory dostępny był jeden standardowy rozmiar. - Wiem, że wielu entuzjastów motoryzacji czekało na tę dobrą wiadomość – komentuje minister transportu Knut Arild Hareide.

Indywidualizm w granicach rozsądku

Osoby, które chcą wyróżnić swój pojazd spersonalizowaną tablicą, muszą zmieścić się w limitach znaków: co najmniej dwóch i maksymalnie siedmiu liter lub cyfr, w tym spacji, na tablicy o standardowych wymiarach, lub od 2 do maksymalnie sześciu znaków, jeśli chodzi o pozostałe wymiary. Dowolność jest jednak pod kontrolą, bowiem nie wszystkie “zachcianki” są dozwolone.



Statens vegvesen już w 2017 stworzył zakazaną listę 140 słów - źle kojarzących się i obraźliwych, a także nazw własnych i opatrzonych znakiem towarowym. Ostatecznie wykaz rozrósł się do ponad 740 słów, m.in. terminów odnoszących się do narządów rozrodczych, układu wydalniczego, czynności seksualnych, wyrazów powiązanych z nazizmem czy marek samochodów.



Spersonalizowane tablice są ważne 10 lat.