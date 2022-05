Darmowe promy w Norwegii: bezpłatne przeprawy ruszają latem 2022 roku

Minister Finansów Trygve Slagsvold Vedum zapowiedział, że przeprawy promowe, z których w 2019 roku skorzystało mniej niż 100 tys. pasażerów, będą bezpłatne. Program, stanowiący jedną z obietnic nowego rządu, ruszy w lipcu 2022 roku. Obejmie 35 połączeń.

– Dla wielu małych społeczności Norwegii, głównie wyspiarskich i przybrzeżnych, będzie to spory impuls – zaznaczył minister finansów na łamach NRK. – Pomoże to małym przedsiębiorstwom, które zmagały się z wysokimi kosztami transportu, matce i ojcu, którzy dojeżdżali do pracy, oraz turystom, którzy wybierali się gdzieś latem. Wszystko przyczyni się do zwiększenia aktywności – podsumował Trygve Slagsvold Vedum.



W budżecie na 2022 rok zabezpieczono 30 mln NOK na realizację zadania. W zrewidowanej wersji finansów państwa rząd przeznaczy na ten cel kolejne 39 mln koron. Utrzymanie 35 bezpłatnych przepraw promowych w skali całego roku kosztować będzie 165 mln NOK.