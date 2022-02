Coraz większa liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach. W ciągu roku wzrosła o blisko sto procent

Do końca grudnia 2021 roku zarejestrowano w Polsce 38 001 osobowych oraz 1657 użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Niemal połowa wyjechała na drogi w ubiegłym roku. Ich liczba zwiększyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 93 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.

O coraz większej popularności samochodów elektrycznych w Polsce świadczą również inne statystyki. W ciągu ostatnich pięciu lat zdecydowanie poprawił się średni zasięg dostępnych w Polsce elektryków. Od 2017 do 2021 roku wzrósł z 228 do 390 kilometrów. Pod koniec grudnia 2021 r. w Polsce funkcjonowały 1932 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 41 proc. z nich zlokalizowano w 15 miastach. Przewodzą im Warszawa, Gdańsk i Katowice.



Eksperci branży twierdzą, że 2022 rok przyniesie kolejne rekordy. – Bieżący rok ma szansę stać się przełomowym okresem dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Spodziewamy się, że sprzedaż może osiągnąć poziom nawet ok. 35 tys. egzemplarzy. Największym wyzwaniem będzie przyspieszenie rozbudowy sieci stacji ładowania – podsumowuje Maciej Mazur.