Chcą wyrzucać z kraju za przestępstwa drogowe. To sposób na mniej wypadków

Chcą większych konsekwencji

Nowa propozycja rządu otwiera możliwość wydalenia z kraju zagranicznych kierowców z tymczasowym pozwoleniem na pobyt w Norwegii, którzy zostaną ukarani za poważne wykroczenia kodeksu drogowego (vegtrafikkloven). Chodzi tutaj o przypadki, w których kierowca zostanie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, spowodowuje szczególne zagrożenie dla innych uczestników ruchu lub popełni wiele wykroczeń, które mogą doprowadzić do utraty prawa jazdy – m.in. jazdę pod wpływem alkoholu, zbyt dużą prędkość czy jazdę samochodami ciężarowymi o złym stanie technicznym.



Minister Sprawiedliwości Monica Mæland podkreśla, że powodem takiej propozycji jest rosnąca liczba wypadków, do jakich w ostatnich latach dochodzi na norweskich drogach.



– W ostatnich latach mieliśmy w okresie zimowym wiele wypadków z powodu zagranicznych samochodów ciężarowych z kiepskim ogumieniem lub letnimi oponami. To doprowadziło do wielu niebezpiecznych sytuacji i niestety śmierci – mówi Mæland.



Jak podaje rząd w oficjalnym komunikacie, nowe przepisy miałyby także wpływ na możliwość wydalenia z kraju obywateli krajów Unii Europejskiej – w tym zawodowych kierowców, którzy dopuszczą się złamania norweskich przepisów drogowych.