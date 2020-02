Chcą pasów we wszystkich miejskich autobusach. Ma być przede wszystkim bezpiecznie

Bezpieczeństwo na norweskich drogach jest tematem, którym od wielu lat żyją nie tylko politycy, ale też media na całym świecie – Norwegia słynie bowiem z rekordowo niskiej liczby śmiertelnych wypadków i przez wielu stawiana jest jako przykład do naśladowania. Dobre efekty dla Norwegów nie są jednak powodem do spoczywania na laurach – kolejnym krokiem w celu ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń drogach ma być zadbanie o bezpieczeństwo pasażerów komunikacji. Organizacja Trygg Trafikk (Bezpieczny Ruch Drogowy) wraz z mieszkańcami walczy teraz o wprowadzenie zapisu, który obligowałby miasta do zakupu wyłącznie autobusów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.