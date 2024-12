Ponad milion mieszkańców Norwegii planuje w okresie świątecznym poruszać się po kraju samochodem. Dane z punktów poboru opłat za przejazd pokazują, kiedy warto wsiąść za kółko, aby uniknąć korków i chaosu na drogach.

Autosync, największy emitent tokenów bombrikke, radzi unikać podróżowania szczególnie w piątek 20 grudnia po południu. Wówczas należy spodziewać się dużego ruchu, gdyż wiele osób będzie wyjeżdżać lub robić świąteczne zakupy, często udając się do jednego miejsca, np. lokalnego centrum handlowego.

A poza miastami?

We wszystkich dużych miastach w same Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok na drogach jest raczej luźno. Jednak w Wigilię i drugi dzień świąt wiele osób jeździ typowymi trasami wyjazdowymi. Największy ruch panuje pomiędzy godziną 12:00 a 16:00, więc poleca się wsiąść do auta albo rano, albo późniejszym popołudniem.