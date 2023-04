Bane Nor: naprawa zwrotnicy dopiero z soboty na niedzielę

Problemy techniczne na zwrotnicy między Skøyen a Oslo S powodują duże opóźnienia w ruchu pociągów regionalnych czy na lotnisko.

[AKTUALIZACJA, 14.04]



Jak informuje Bane Nor, naprawa uszkodzonej zwrotnicy planowana jest w nocy z soboty na niedzielę. - To praca, którą należy wykonywać w nocy - tłumaczy rzecznik prasowy Bane Nor.



Do tego czas pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów i odwołanymi liniami.