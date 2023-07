Autobusy bez spalin już w 2024 roku. Norwegia przyspiesza wprowadzenie bezemisyjnego transportu

Ministerstwo Transportu spróbuje przyspieszyć zmiany w realizacji norweskich celów klimatycznych. Najnowszy projekt zakłada, że od 2024 roku wszystkie autobusy miejskie spełnią wymogi bezemisyjne lub będą zasilane biogazem. – W coraz większej części sektora transportowego możliwe jest obecnie przejście na zeroemisyjne pojazdy – komentuje minister transportu Jon-Ivar Nygård.

Resort Transportu zwrócił się do Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen) z prośbą o przesunięcie terminu wymogu zerowej emisji lub biogazu dla autobusów miejskich z 2025 do 2024 roku. Sprawa miałaby trafić do konsultacji. – Przyspieszy to redukcję emisji, przyczyni się do dalszego rozwoju technologicznego i zwiększy zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania. Wzmocni tym samym rynek – argumentuje Jon-Ivar Nygård.



W 2022 roku dwa na trzy sprzedawane autobusy miejskie były elektryczne. Łączny udział tego typu pojazdów na rynku wynosi 11 proc. – Ważne jest, aby sektor publiczny przejął inicjatywę i ustanowił surowsze wymagania dotyczące przyjaznych dla środowiska zamówień w sektorze transportu, tak abyśmy ograniczyli płynącą z niego emisję – podsumował minister transportu.